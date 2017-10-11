"Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским

11.10.2017 15:29

Олигарх Игорь Коломойский весной этого года якобы агитировал Олега Ляшко заключить "политический союз" с Юлией Тимошенко. Об этом лидер "Радикальной партии" рассказал журналистам "Украинской правды" в кулуарах Верховной Рады, передает "Диалог.UA".

По словам политика, Коломойский не раз предлагал ему объединиться с Тимошенко против действующей украинской власти, однако он отказался. В первую очередь свое решение Ляшко объяснил тем, что в случае досрочных выборов его фракцию, скорее всего, ждал бы провал.

"Коломойский звонит через день, агитирует меня, чтобы я ушел с Юлькой в коалицию, и чтобы мы "грохнули" Петра. Я говорю ему: Бенечка, если ты хочешь кончить Петра, дождись 2019-го, он во второй тур не пройдет. А если ты хочешь сейчас досрочные выборы, то он их выиграет", - сказал главный "радикал".