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Появился неутешительный прогноз получения Украиной нового транша МВФ
11.10.2017 15:51
Международный валютный фонд (МВФ) не будет принимать решений о предоставлении Украине новых кредитных траншей не только до конца 2017 года, но также и в 2018 году.
Таким прогнозом с "Апостроф. Экономика" поделился специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
По его мнению, на решение МВФ окажет влияние близость президентских выборов, проведение которых намечено на 31 марта 2019 года.
"После президентских выборов в 2019 году мы опять вернемся (к сотрудничеству с МВФ – ред.). Там уже будет экстренная ситуация, сильное давление", – сказал Фурса.
Теги: Украина, Донбасс, кредит, МВФ, транш, выборы президента
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