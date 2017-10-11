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Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
Президент Украины на днях общался по телефону с жительницей оккупированного Донбасса. Женщина выразила надежду, что Украина не бросит эти территории
Как передают «Донбасс. Комментарии» со ссылкой на пресс-службу Президента, эта женщина - мать одного из украинских военнослужащих. По словам главы государства, он пережил очень сильные эмоции от этого разговора.
«Я общался с нашими воинами. И, вот, один из них дает мне трубку, говорит: «Господин Президент, здесь моя мама, она звонит с оккупированной территории, хочет с вами поговорить». «Дорогие наши, родные, - слышу взволнованный, дрожащий голос. - Вы же нас не оставите, правда? Мы просим, возвращайтесь скорее и верните нас в Украину», - рассказал Петр Порошенко.
Президент отметил, что в ответ поблагодарил женщину за сына и заверил ее, что Украина вернет Донбасс.
По его мнению, этой цели, в частности, будут способствовать принятые сегодня Верховной Радой законопроекты по Донбассу.
В то же время Президент резко отозвался о беспорядках, которые возникли в парламенте из-за рассмотрения этих законопроектов.
«В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосование... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска - оккупантами», - заявил Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что вопросы суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы.
Теги: Донбасс, разговор, оккупация, Порошенко
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