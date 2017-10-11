Решат ли судьбу Донбасса за спиной Украины: эксперты дали прогноз

11.10.2017 08:31

Проведение переговоров о нормализации ситуации на Донбассе между США и РФ без участия Украины не является попыткой превратить ее в "предмет торга". Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Я не думаю, что Украина может быть предметом торга по одной простой причине. Мы не зависим критически от США. В этой ситуации помощь США для нас существенна, но не критическая. Это не означает, что если завтра США прекратят помощь, то Украина сдастся России. В этом плане Украина независима от своих партнеров", - резюмировал нардеп.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Украина заняла в данной ситуации слишком пассивную позицию, даже не пытаясь повлиять на ход переговоров.

Политический аналитик Андрей Бузаров уверен, что переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера являются бесперспективными.

"Позиция Российской Федерации не сформирована по вопросу Донбасса. Они, скорее всего, остаются на прежней позиции, что Украина должна первой выполнить Минские соглашения. Поэтому я не верю в эффективность нового формата Сурков-Волкер", - прокомментировал эксперт.