- СБУ: В ДНР заказали ряд терактов в Украине20:29
- Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО20:05
- Центры административных услуг будут выдавать водительские права и регистрировать браки18:06
- В Херсоне полицейские с сотрудниками СБУ задержали мужчину с гранатой, обрезом и наркотиками16:31
- "Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе16:12
- Появился неутешительный прогноз получения Украиной нового транша МВФ15:51
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским15:29
- Требование Венгрии по пересмотру ассоциации Украина-ЕС: западный журналист сделал важное заявление13:31
- Иностранных инвесторов защитят от «агрессивных» тарифов ЖКХ12:08
- Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины11:11
Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО
В Одессе прошло собрание родственников погибших 2 мая в ходе трагедии Доме профсоюзов. По итогам мероприятия участники проголосовали за обращение к народным депутатам Украины, в котором требуется инициировать импичмент Порошенко из-за того, что он препятствует расследованию дела 2 мая, пишет "Голос".
Елена Брыгарь, вдова погибшего Владимира Брыгаря и мать 4 детей, зачитала обращение родственников. В документе отмечается: "Требуем создать в Верховной Раде комиссию по расследованию деяний президента Украины, его причастности к замораживанию расследования трагедии 2 мая 2014 г. Президент Порошенко несет прямую ответственность за беззаконие в нашей стране. Мы требуем от народных депутатов запустить процедуру импичмента действующего Президента".
В обращении также отмечается: "Мы, по-прежнему, убеждены, что Президент Украины совместно с Генеральной прокуратурой не заинтересованы в расследовании Одесской трагедии и всячески препятствуют объективному и всестороннему расследованию гибели людей во время трагических событий в Одессе". Родственники погибших считают, что спустя более чем три года в деле нет ни одного подозреваемого, а результаты следствия тщательно скрываются от потерпевших.
Мать погибшего Николая Ковриги Татьяна Коврига считает, что расследование и судебные заседания не дают никакого представления об истинных виновных в трагедии 2 мая.
4 октября судебная коллегия Апелляционного суда Одесской области рассмотрела жалобу адвоката участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года Сергея Долженкова, которого правоохранители задержали 18 сентября повторно по подозрению в сепаратизме. Суд оставил без изменений постановление Киевского райсуда Одессы о содержании подсудимого под стражей.
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, суд, импичмент, Генеральная прокуратура, Верховная Рада, погибли, сепаратизм, Порошенко
- Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины
- У депутата-регионала отбирают акции "Донбассэнерго"
- Рада собралась либерализировать наказание для пьяных водителей
- У дочери нардепа-регионала отобрали санаторий
- От компании "Южные авиалинии" требуют возмещения ущерба за разбившийся самолет
- "Фашизм в Украине": журналисты показали видеосюжет о сепаратистских книгах в магазине Рады. ВИДЕО
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население16:48
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО14:29
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах14:12
- Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды13:48
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"12:42
- Финансовый «эксперт» опустошал банковские счета мариупольцев12:24
- За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО21:12
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- СБУ: В ДНР заказали ряд терактов в Украине20:29
- Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО20:05
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
- Как гипертоникам и сердечникам пережить осень18:49
- Как не стать жертвой страшной болезни18:28
- Центры административных услуг будут выдавать водительские права и регистрировать браки18:06
- Заплатили за уголь, а купили камни17:43
- За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО21:12
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
- Как гипертоникам и сердечникам пережить осень18:49
- Как не стать жертвой страшной болезни18:28
- Заплатили за уголь, а купили камни17:43
- Оптимизация или уничтожение? В селе Покровское закрылась почта17:29
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!