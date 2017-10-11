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Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО

11.10.2017 20:05
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Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО

В Одессе прошло собрание родственников погибших 2 мая в ходе трагедии Доме профсоюзов. По итогам мероприятия участники проголосовали за обращение к народным депутатам Украины, в котором требуется инициировать импичмент Порошенко из-за того, что он препятствует расследованию дела 2 мая, пишет "Голос".

Елена Брыгарь, вдова погибшего Владимира Брыгаря и мать 4 детей, зачитала обращение родственников. В документе отмечается: "Требуем создать в Верховной Раде комиссию по расследованию деяний президента Украины, его причастности к замораживанию расследования трагедии 2 мая 2014 г. Президент Порошенко несет прямую ответственность за беззаконие в нашей стране. Мы требуем от народных депутатов запустить процедуру импичмента действующего Президента".

В обращении также отмечается: "Мы, по-прежнему, убеждены, что Президент Украины совместно с Генеральной прокуратурой не заинтересованы в расследовании Одесской трагедии и всячески препятствуют объективному и всестороннему расследованию гибели людей во время трагических событий в Одессе". Родственники погибших считают, что спустя более чем три года в деле нет ни одного подозреваемого, а результаты следствия тщательно скрываются от потерпевших.

Мать погибшего Николая Ковриги Татьяна Коврига считает, что расследование и судебные заседания не дают никакого представления об истинных виновных в трагедии 2 мая.
4 октября судебная коллегия Апелляционного суда Одесской области рассмотрела жалобу адвоката участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года Сергея Долженкова, которого правоохранители задержали 18 сентября повторно по подозрению в сепаратизме. Суд оставил без изменений постановление Киевского райсуда Одессы о содержании подсудимого под стражей.

 



Теги: Украина, Донбасс, Одесса, суд, импичмент, Генеральная прокуратура, Верховная Рада, погибли, сепаратизм, Порошенко
 
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