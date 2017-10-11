Рост цен на продукты в Украине: даже аналитики в шоке

11.10.2017 09:51

В Украине за девять месяцев 2017 года цены на продукты питания выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стремительное повышение связано с резким подорожанием мяса, яиц и алкоголя. Об этом говорится на странице Dragon Capital на Facebook, передает from-ua.com.

"Показатель инфляции в сентябре оказался гораздо выше нашей оценки и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (оба на уровне +1,1% месяц к месяцу и +15,4% год к году) вследствие неожиданного скачка цен на яйца (+31% м/м и +37% г/г), а также за счет продолжающегося быстрого подорожания мяса (+3,4% м/м и +30% г/г)", — прокомментировала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, скачок цен на яйца был, вероятно, спровоцирован сезонным сокращением объемов производства в сентябре, а также увеличением экспорта яиц на 70% (год к году).

Стремительному приросту цен на мясные продукты способствовали высокие мировые цены, восстановление внутреннего потребительского спроса, рост расходов на производство, а также сокращение поголовья свиней вследствие эпидемии африканской чумы.