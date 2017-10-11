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Требование Венгрии по пересмотру ассоциации Украина-ЕС: западный журналист сделал важное заявление

11.10.2017 13:31
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Требование Венгрии по пересмотру ассоциации Украина-ЕС: западный журналист сделал важное заявление

Евросоюз рассмотрит вопрос о претензиях Венгрии к закону Украины об образовании 16 октября.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Венгрия поднимет вопрос о законе Украины об образовании в Совете министров иностранных дел ЕС 16 октября", - написал Йозвяк.
По его сведениям, попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в связи с украинским законом об образовании буду отклонены.
Как сообщал "Апостроф", власти Венгрии инициировали пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС из-за закона "Об образовании," принятого Верховной Радой и подписанного президентом Украины Петром Порошенко. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, украинский закон существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Теги: Донбасс, закон, образование, Венгрия, требование, ассоциация
 
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