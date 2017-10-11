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Украинцев ждут "длинные" выходные: сколько и когда будем отдыхать
По случаю празднования Дня защитника Украины намечается несколько выходных дней, сообщает segodnya.ua.
Украинцев ждут три выходных по случаю празднования Дня защитника Украины. Они пройдут с 14 по 16 октября – в субботу, воскресение и понедельник соответственно.
14 октября приходится на субботу, поэтому, по правилам, выходной переносится на первый рабочий день следующей недели.
Напомним, что в 2014 году Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября. Также в этот день традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии – военно-политической формации украинского освободительного движения. Тогда же выпадает праздник Покровы Пресвятой Богородицы, который отмечается церквами восточного обряда.
В этом году украинцам положено 11 выходных – Пасха, Рождество, День Победы, 8 марта и т.д. При этом, если праздник в субботу или воскресенье, его переносят на понедельник. В честь Дня Независимости украинцам припали сразу четыре выходные подряд.
Также украинцам положены 24 дня отпуска (два дня за каждый отработанный месяц). Примерно такое же количество выходных в большинстве постсоветских странах. В честь праздников 13 выходных – в России и Австрии, 14 – в Испании и Мальте. Меньше всего выходных в Бразилии – всего пять праздничных дней. При этом ежегодный отпуск здесь составляет 30 календарных дней, с учетом которого бразильцы отдыхают столько же, сколько и украинцы.
Теги: Украина, Донбасс, праздники, выходной, Порошенко, День защитника Украины
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