Укрпочта снизила тарифы на доставку посылок в Европу

11.10.2017 09:20

Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в девять европейских стран. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В зависимости от веса уменьшена стоимость до 15% на отправку посылок массой до 10 кг в Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.

Для Италии и Испании снижена стоимость пересылки посылок весом более 10 кг: от 15% до 35% в зависимости от веса.