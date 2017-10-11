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Укрпочта снизила тарифы на доставку посылок в Европу

11.10.2017 09:20
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Укрпочта снизила тарифы на доставку посылок в Европу

Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в девять европейских стран. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В зависимости от веса уменьшена стоимость до 15% на отправку посылок массой до 10 кг в Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.
Для Италии и Испании снижена стоимость пересылки посылок весом более 10 кг: от 15% до 35% в зависимости от веса.



Теги: Европа, Укрпочта, тарифы
 
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