Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дипломат выступил с тревожным прогнозом о военных действиях в Крыму

12.10.2017 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дипломат выступил с тревожным прогнозом о военных действиях в Крыму

Экс-представитель Украины в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил о несогласии с точкой зрения Курта Волкера, специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины, который сказал, что сначала нужно разобраться с оккупированным Донбассом, а уже после этого с аннексированным Крымом. Об этом сообщает replyua.net.

Бессмертный отметил, что перед тем как выступать с соответствующим заявлением, Волкеру следовало бы более детально познакомиться с ситуацией и понять, что данный план захвата и аннексии территорий планировался вместе, это должен был быть объединенный военный округ, у которого было бы одно командование. 

«Прошу меня простить, но так у нас будет сразу две проблемы – война на Донбассе и война в Крыму. Каким образом можно решить проблему Донбасса, если не решена проблема Крыма? Это в большей степени будет напоминать имитацию процесса, поскольку Россия все планировала как «Новороссия», а в «Новороссию» должны были войти Таврия и Юго-Восток Украины. Поэтому как это все можно в отдельности решать?»,- заявил Роман Бессмертный. 



Теги: Донбасс, Крым, военные действия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх