Дипломат выступил с тревожным прогнозом о военных действиях в Крыму

12.10.2017 09:55

Экс-представитель Украины в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил о несогласии с точкой зрения Курта Волкера, специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины, который сказал, что сначала нужно разобраться с оккупированным Донбассом, а уже после этого с аннексированным Крымом. Об этом сообщает replyua.net.



Бессмертный отметил, что перед тем как выступать с соответствующим заявлением, Волкеру следовало бы более детально познакомиться с ситуацией и понять, что данный план захвата и аннексии территорий планировался вместе, это должен был быть объединенный военный округ, у которого было бы одно командование.



«Прошу меня простить, но так у нас будет сразу две проблемы – война на Донбассе и война в Крыму. Каким образом можно решить проблему Донбасса, если не решена проблема Крыма? Это в большей степени будет напоминать имитацию процесса, поскольку Россия все планировала как «Новороссия», а в «Новороссию» должны были войти Таврия и Юго-Восток Украины. Поэтому как это все можно в отдельности решать?»,- заявил Роман Бессмертный.