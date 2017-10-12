- Скандал вокруг закона об образовании: Климкин обратился к венграм19:45
- Кличко потратит миллион на лампочки19:30
- Прогноз на 13 октября: снова похолодание и дожди19:15
- «Трейд Коммодити» обнародовало расчеты цен на топливо по тендеру МО19:00
- Экс-депутата могут посадить за решетку на 15 лет18:45
- Военный склад под Винницей разворовывали на металл18:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Сергей Тарута: Украина не будет торговать Крымом за газ17:30
- Порошенко требует немедленного расследования дел с коррупцией в Минобороны17:15
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
Экс-депутата могут посадить за решетку на 15 лет
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутатши Верховной Рады Крыма, которая помогала россиянам захватывать полуостров.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет по статье 111 УК (государственная измена).
По данным прокуратуры, во время заочного досудебного расследования были получены "неопровержимые доказательства" того, что в марте 2014 года при участии депутата был незаконно принят ряд постановлений, в результате чего появилось нелегитимное государственное образование "Республика Крым".
Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает в государственной измене 73 украинских военнослужащих из Крыма.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, депутат, Крым, суд, тюрьма
- В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа
- Скандал: депутаты "уволили" мэра
- Бейте девушек на здоровье! Суд готовится отпустить младшего Ландика
- Суд разрешил донецкому отелю не погашать кредит в 18 милллионов долларов
- Кабмин пообещал Донецку 117 миллионов
- Госдума приняла закон о вступлении Крыма в РФ
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Скандал вокруг закона об образовании: Климкин обратился к венграм19:45
- Кличко потратит миллион на лампочки19:30
- Прогноз на 13 октября: снова похолодание и дожди19:15
- «Трейд Коммодити» обнародовало расчеты цен на топливо по тендеру МО19:00
- Экс-депутата могут посадить за решетку на 15 лет18:45
- Секс-скандал: жена Харви Вайнштейна подала на развод18:30
- Военный склад под Винницей разворовывали на металл18:15
- Госдума отменила визит депутатов в США из-за скандала со снятыми флагами18:00
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Сергей Тарута: Украина не будет торговать Крымом за газ17:30
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику08:42
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера