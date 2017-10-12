Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Экс-депутата могут посадить за решетку на 15 лет

12.10.2017 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Экс-депутата могут посадить за решетку на 15 лет

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутатши Верховной Рады Крыма, которая помогала россиянам захватывать полуостров.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет по статье 111 УК (государственная измена).

По данным прокуратуры, во время заочного досудебного расследования были получены "неопровержимые доказательства" того, что в марте 2014 года при участии депутата был незаконно принят ряд постановлений, в результате чего появилось нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает в государственной измене 73 украинских военнослужащих из Крыма.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, депутат, Крым, суд, тюрьма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх