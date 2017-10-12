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Нацбанк признал ошибки в инфляционном прогнозе
Эксперты Нацбанка заявили о том, что серьезно ошиблись с прогнозом по инфляции на текущий год: по итогам 2017 года НБУ прогнозировал рост цен на восемь процентов.
Однако в Государственной службе статистики заявили, что только в сентябре этого года потребительская инфляция превысила 16 процентов. Как передает replyua.net, об ошибках в прогнозах говорится на сайте Нацбанка. «Фактическая инфляция превысила прогноз, что обусловлено, прежде всего, ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, ростом производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса», - сказано в комментарии НБУ. Эксперты отметили, что наблюдается резкий рос стоимости различных услуг, также ускорились темпы роста цен на продовольственные товары, в особенности, на молочную и мясную продукцию.
При этом также эксперты заявили, что в сентябре на некоторые виды сырья цены подскочили сразу на 28 процентов, топливо подорожало на 12 процентов, также резко увеличилась стоимость овощей и фруктов. «Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от прогнозных показателей», - заявили в НБУ.
Теги: Донбасс, прогноз, Национальный банк, инфляция
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