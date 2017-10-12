Нардеп розповів як насправді оцінили виступ Порошенка в ПАРЄ

12.10.2017 07:20

Народний депутат та очільник української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв на власній сторінці в соціальній мережі пояснив як насправді в організації оцінили сьогоднішній виступ глави української держави Петра Порошенка, - про це інформує видання replyua.net.



Так, нардеп запевняє, що промова Порошенка була дуже високо оцінена колегами з інших держав. Наприклад, член делегації Великобританії заявила, що це було «вражаюче і захопливо». У кулуарах же говорили, що аргументи, наведені президентом, були переконливими і вичерпними з усіх питань, у тому числі у тій частині, де Порошенко дав доволі різку відповідь на вчорашню заяву свого чеського колеги Милоша Земана. Одна з чеських парламентарів Габріела Печкова навіть підійшла до Ар’єва з плакатом «Чеська Республіка – не Земан».



Тим часом, українська делегація продовжує працювати на полях осінньої сесії ПАРЄ. Зокрема, завтра планується проведення дебатів з питань українського освітнього закону. Ар’єв зауважує, що всі ті сили, які були проти відставник Педро Аграмунта, зараз активізувались для того, щоб помститись Україні. Але від цього ми стаємо лише сильнішими, - переконаний нардеп.