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Не торкайтеся, якщо побачите: смертельний вірус набирає обертів

12.10.2017 07:43
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Не торкайтеся, якщо побачите: смертельний вірус набирає обертів

На Волині кількість випадків зараження тварин на сказ збільшується з кожним днем. Місцева влада вирішила боротися з проблемою радикально: спеціальні брикети, які є вакциною, скидають з літаків.

Як повідомляє портал Рoliteka, капсули розміром із сірникову коробку і повинні залучати диких тварин, які заносять болячку в людські двори. Однією вакцинації повинно вистачити на рік. Представники Госпродспотребслужби заявили, що це вимушений захід, оскільки випадки зараження катастрофічно почастішали.

"Лиса забігає на подвір'я і може з собака покусав, або напасти на людину. Якщо не надати своєчасну допомогу, то підсумок тоді летальний. Лікування від сказу немає, і людина приречена тільки на смерть" - розповів Сергій Войтюк, голова відділу облуправління.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, вирус, бешенство
 
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