- В Украине появятся «черные списки» футбольных фанатов11:53
- Ну зарплаты же подняли: украинцев шокировали ценами на продукты11:22
- Болгарское меньшинство в Украине поддержало новый закон «Об образовании»11:06
- Выросшие дети: как избавиться от гиперопеки родителей?10:48
- Советник Порошенко разоблачил провокацию Кремля на Донбассе10:35
- Осень по-украински: в некоторых регионах сегодня потеплеет до +20°10:15
- Дипломат выступил с тревожным прогнозом о военных действиях в Крыму09:55
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- В Україні ввели новий штраф для власників авто08:55
Ну зарплаты же подняли: украинцев шокировали ценами на продукты
Мясо, яйца и дизель растут в цене, а одежда и техника стоят на месте
Так, в сентябре цены на потребтовары выросли на 2%, а годовая инфляция ускорилась до 16,4% с 16,2% в августе. При этом, рост цен превысил июльские расчеты НБУ, согласно которым в III квартале инфляция должна была составить 13,3%. Также, НБУ винит во всем быстрый рост цен на сырые продукты и производственные затраты, а также оживление рыночного спроса.
Регулятор сентябрьский взлет цен на яйца и мясо объясняет ростом экспорта — некоторые страны отменили ограничения на ввоз этих продуктов. А рост цен на фрукты — низкой урожайностью в этом году. Также в сентябре еще на 2,9% взлетели цены на топливо.
Кроме того, из-за увеличения зарплат повысилась стоимость образовательных услуг. А хлеб и транспортные услуги подорожали из-за роста их себестоимости.
«Зато замедлилось подрожание одежды, обуви, а также других импортных товаров (бытовая техника, товары личного ухода) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. Рост цен и тарифов замедлился, поскольку в сентябре прошлого года уже произошло повышение тарифов на электроэнергию. В то же время в сентябре решением Кабмина были увеличены минимальные цены на алкоголь, в результате чего цены выросли на 17,5%», — говорят в НБУ.
Напомним, в Украине продолжают расти цены на мясную продукцию
Так, за последний месяц больше всего выросла цена на сало. В среднем продукт подорожал на 4,3% и средняя цена составляет 57,45 гривен на килограмм, сообщает Украинская Аграрная Конфедерация.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, цена, зарплата, продукты, шок
- Наши реалии: меньше всех в Европе зарабатываем, но больше всех тратим на еду
- Великий пост "подогревает" стоимость грибов и овощей
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- В Краматорске дешевеют продукты
- Донецкая область вышла в лидеры по повышению цен на продукты
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население16:48
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО14:29
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- В Украине появятся «черные списки» футбольных фанатов11:53
- ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПЛАНИРУЮТ УБИТЬ КИМ ЧЕН ЫНА?!11:38
- Ну зарплаты же подняли: украинцев шокировали ценами на продукты11:22
- В клинике Сингапура начал работу первый в мире робот-массажист (ВИДЕО)11:15
- Болгарское меньшинство в Украине поддержало новый закон «Об образовании»11:06
- Выросшие дети: как избавиться от гиперопеки родителей?10:48
- Советник Порошенко разоблачил провокацию Кремля на Донбассе10:35
- Украинский певец и киевская группа номинированы на премию MTV от России10:25
- Осень по-украински: в некоторых регионах сегодня потеплеет до +20°10:15
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику08:42
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- П'ять способів уникнути електризації волосся08:22
- Предсказания от Ванги по дню рождения08:15
- Захворювання печінки: 6 симптомів, які на це вказують07:38
- За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО21:12
- Ячмень можно вылечить без лекарств, чеснока и плевков в глаз19:15
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье