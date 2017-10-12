Ну зарплаты же подняли: украинцев шокировали ценами на продукты

12.10.2017 11:22

Мясо, яйца и дизель растут в цене, а одежда и техника стоят на месте

Так, в сентябре цены на потребтовары выросли на 2%, а годовая инфляция ускорилась до 16,4% с 16,2% в августе. При этом, рост цен превысил июльские расчеты НБУ, согласно которым в III квартале инфляция должна была составить 13,3%. Также, НБУ винит во всем быстрый рост цен на сырые продукты и производственные затраты, а также оживление рыночного спроса.

Регулятор сентябрьский взлет цен на яйца и мясо объясняет ростом экспорта — некоторые страны отменили ограничения на ввоз этих продуктов. А рост цен на фрукты — низкой урожайностью в этом году. Также в сентябре еще на 2,9% взлетели цены на топливо.

Кроме того, из-за увеличения зарплат повысилась стоимость образовательных услуг. А хлеб и транспортные услуги подорожали из-за роста их себестоимости.

«Зато замедлилось подрожание одежды, обуви, а также других импортных товаров (бытовая техника, товары личного ухода) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. Рост цен и тарифов замедлился, поскольку в сентябре прошлого года уже произошло повышение тарифов на электроэнергию. В то же время в сентябре решением Кабмина были увеличены минимальные цены на алкоголь, в результате чего цены выросли на 17,5%», — говорят в НБУ.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на мясную продукцию

Так, за последний месяц больше всего выросла цена на сало. В среднем продукт подорожал на 4,3% и средняя цена составляет 57,45 гривен на килограмм, сообщает Украинская Аграрная Конфедерация.

Источник: Politeka