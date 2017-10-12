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Популярного украинского певца не пустили в тур по США

12.10.2017 12:48
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Популярного украинского певца не пустили в тур по США

Иммиграционная служба отказала его команде в выдаче рабочих виз

Украинский певец Дима Монатик (MONATIK) не сможет вовремя отправиться в тур по США. Дело в том, что иммиграционная служба отказала его команде в выдаче рабочих виз. Об этом сообщается на сайте для мигрантов bomond.com.

"По независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены перенести тур MONATIK на более поздние даты в феврале-марте, о которых будет объявлено в скором времени. Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства", — говорится в сообщении.

Организаторы тура заявили, что все билеты остаются действительными, но желающие могут их вернуть с возвратом полной стоимости и пообещали сделать все возможное, "чтобы MONATIK выступил на концертных площадках США и Канады в Феврале-Марте, 2018".

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, США, Донбасс, певец
 
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