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Порошенко требует немедленного расследования дел с коррупцией в Минобороны
12.10.2017 17:15
Президент Украины Петр Порошенко призывает правоохранительные органы в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны Украины, передает Интерфакс.
"Подчеркиваю, что расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, является абсолютно неприемлемым", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве.
Он выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки "общество получит полноценную информацию, что произошло и как произошло".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, коррупция, Порошенко, Минобороны
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