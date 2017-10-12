Северная Корея издала атлас мира с «российским Крымом»

12.10.2017 20:48

КНДР считает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации»

Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написало дипломатическое ведомство на официальной странице представительства в Facebook.

Так, издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический атлас мира, в котором аннексированный полуостров Крым (стр. 240-242) окрашен в российские цвета.

Напомним, что Северная Корея голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой в марте 2014 года после присоединения Крыма к России.

Кроме КНДР и России против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан. За принятие резолюции проголосовали 100 стран, 58 воздержались и 24 не принимали участия в голосовании.

Как ранее писала Politeka, в эфире российскому телеканалу «Дождь» известный артист заявил, что для участия в новых проектах, он, в первую очередь интересуется, где будут проводиться съемки. Ефремов подчеркнул, что на съемки в Крым он не поедет, потому что в таком случае Украина объявит его персоной нон-грата. «Я выбираю Украину», — отметил он.

Источник: Politeka