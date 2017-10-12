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Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили
12.10.2017 16:20
Украинскому политику, экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области грозит убийство, заявил журналист Айдер Муждабаев и добавил, что сообщивший это ему источник “вызывает доверие”.
В частности, по словам журналиста, покушение на жизнь Саакашвили будет 17 октября.
“За ним следят агенты российского ГРУ, и в случае приказа из Москвы они сделают своё дело. Отдадут ли приказ — вопрос.
Но если отдадут, то затем, конечно, будет попытка переложить вину за это на украинскую власть в целом и косвенно на президента Порошенко”, – заявил журналист.
Муждабаев добавил, что “на месте нашего президента он бы сейчас озаботился безопасностью Саакашвили в самой полной мере”.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, покушение, Саакашвили
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