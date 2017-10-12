Скандал: стала известна точная дата убийства Саакашвили

12.10.2017 16:20

Украинскому политику, экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области грозит убийство, заявил журналист Айдер Муждабаев и добавил, что сообщивший это ему источник “вызывает доверие”.

В частности, по словам журналиста, покушение на жизнь Саакашвили будет 17 октября.

“За ним следят агенты российского ГРУ, и в случае приказа из Москвы они сделают своё дело. Отдадут ли приказ — вопрос.

Но если отдадут, то затем, конечно, будет попытка переложить вину за это на украинскую власть в целом и косвенно на президента Порошенко”, – заявил журналист.

Муждабаев добавил, что “на месте нашего президента он бы сейчас озаботился безопасностью Саакашвили в самой полной мере”.

Источник: https://from-ua.com