Советник Порошенко разоблачил провокацию Кремля на Донбассе

12.10.2017 10:35

Предложение российского президента Владимира Путина о том, чтобы разместить в районе проведения боевых действий на Донбассе можно считать «троянским конем», однако Запад должен эту идею использовать. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», такую точку зрения в Брюсселе озвучил экс-генсек Североатлантического альянса, а ныне советник украинского президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен.



«Озвученное предложение российского президента Владимира Путина - это словно троянский конь, в котором есть малоприятные неожиданности. Вместе с тем, ее нужно использовать, поскольку это является первым признаком того, что мы можем двигаться дальше», - считает он. Также Расмуссен отметил, что принятое американскими властями решение по усилению санкций против России и возможность поставок Украине оборонительного оружия способствовали тому, что Москва начала иначе воспринимать ситуацию относительно войны на Донбассе.



«Мандат миссии ОБСЕ должен иметь широкие полномочия, так как это поможет в дальнейшей защите населения», - отметил политик.