«Трейд Коммодити» обнародовало расчеты цен на топливо по тендеру МО

12.10.2017 19:00

В НАБУ теперь могут ознакомиться с котировками Platts, которые легли в основу пересмотра цен по тендерным договорам с Минобороны

Апрельский тендер Министерства обороны Украины на поставку 70 тыс. т нефтепродуктов, в котором «Трейд Коммодити» одержало победу по 14 лотам, практически сразу стал мишенью для многих лже-экспертов, считают в компании.

«Еще на стадии подписания договоров с заказчиком, в СМИ появились блоги и колонки отдельных авторов, обвиняющих нашу компанию в завышении цен на топливо. Никаких реальных оснований под собой подобные высказывания не имели, а поэтому оставались без реакции с нашей стороны.

Эксперт, претендующий на объективность в области топливного рынка, а тем более, в вопросах ценовой политики, как минимум, обязан уметь ориентироваться на котировки Platts (ведущий мировой поставщиком информации о рынках энергоресурсов, нефтехимии и металлов и наиболее авторитетным источником расчетных котировок на физическом и фьючерсном рынках). Так как именно они легли в основу пересмотра цен на топливо в рамках нашей работы по контрактам с Минобороны.

Мнения псевдо-экспертов, не умеющих анализировать тенденции мирового рынка, к счастью, не могут влиять на расчеты объективных рыночных цен топлива», - пояснили в компании и добавили, что поводом для расследования НАБУ прошлогоднего топливного тендера Минобороны считают обнародованные отдельными некомпетентными лицами лже-данных.

В «Трейд Коммодити» отметили, что в рамках судебного разбирательства по делу НАБУ против Минобороны они готовы фактами доказать обоснованность своих решений о пересмотре цен по топливным контрактам до уровня среднерыночных.

«Мы готовы предоставить все расчеты НАБУ. При желании следователи бюро и сами могут получить доступ к котировкам Platts. Это позволит им лично убедиться в законности принятых решений.

К примеру (ниже приведены таблицы расчета цен по тендеру, - ред.), на момент проведения аукциона на закупку летнего дизельного топлива (19.04) средняя цена Platts в долларах за тонну составляла 370,25 уе. На стадии подписания договора (13.05 и 18.05) - цена Platts выросла до 415,75 уе и 443,75 уе. На основании этого «Трейд Коммодити» инициировало обращение к МО касательно возможности пересмотра закупочных цен. Пока продолжались переговоры (06.06) цена Platts составила уже более 440 уе за тонну ДП. На момент подписания дополнительного договора с Минобороны (10.06) котировки достигли показателя в 447,75 уе за тонну. Таким образом, со дня проведения аукциона цена на дизель выросла на 77,5 долларов (около 16,5% на тоне).

В дальнейшем эти изменения рыночной стоимости топлива, в рамках возможностей гарантированных украинским законодательством, нашли свое отражения в конечной цене поставки», - пояснили в компании.

В «Трейд Коммодити» подчеркнули, что аналогично, в объективности и законности их действий можно убедиться, проанализировав контракты на закупку армией арктического дизеля, реактивного топлива и бензинов А-80 и А-92.

«Призываем всех желающих компетентных (!) экспертов рынка проверить предоставленные нами котировки Platts и проанализировать обоснованность стоимости апрельских контактов МО», - добавили в компании.

Источник: https://from-ua.com