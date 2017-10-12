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Тревога: в украинских школах детям активно толкают наркотик “земляника”
Экс-заместитель главы Администрации Президента Марина Ставнийчук обратилась к родителям украинских школьников в Facebook с просьбой проявить бдительность.
Она нужна в отношении так называемых “земляничных наркотиков”, которые получили широкое распространение среди подростков.
Марина Ставнийчук пишет о том, что новый психотропный препарат известен как “земляника”.
Выглядит наркотическое вещество как кристаллы или клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и “тает” во рту).
Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах.
“Они называют это клубникой. Ребенок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии”, – заявила Ставнийчук в Facebook.
Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, кока-коле, винограде или апельсинах.
Предупредите детей не брать конфеты у незнакомых лиц.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, наркотики, дети, школа
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