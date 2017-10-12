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Українці отримають більше літніх вихідних
В Україні може невдовзі з'явитись ще одне державне свято – День фермера. Українці з цієї нагоди матимуть додатковий вихідний.
Нове свято пропонує запровадити Кабмін й відповідне рішення ухвалили під час урядового засідання. Ініціативу вже направили на розгляду президент Петру Порошенку. День фермера хочуть святкувати 19 червня.
Міністри вважають, що це якимось чином допоможе розвитку сільського господарства. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з іншими урядовцями наголосив, що встановлення Дня фермера посприяє "належному вшануванню праці і значного внеску фермерських господарств в розвиток агропромислового комплексу України".
"Встановлення офіційного свята, який поважав би працю фермерів, стане ще одним поштовхом до сприяння підприємницькій ініціативи на селі і підкреслить важливість професії фермера як такої", - заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.
Українські фермери поживають не найкращі часи. Вони майже не мають доступу до кредитних грошей для розвитку, а цього року на врожай негативно вплинула ще й погода.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, фермер, выходной, лето
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