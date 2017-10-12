Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Укрзализныця" анонсировала горячее питание в ночных поездах

12.10.2017 14:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Укрзализныця" анонсировала горячее питание в ночных поездах

В "Укрзализныце" заявили, что с ноября в ночных поездах можно будет полноценно питаться, передает Телеканал новостей «24».
Об этом в своем Twitter сообщил исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, в меню будут как первые блюда, так и сэндвичи и десерты.
"В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню-первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", – написал Кравцов.



Теги: поезд, питание, Укрзализниця
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх