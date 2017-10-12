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В СБУ попередили про загрозу нової масштабної кібератаки
Співробітники Служби безпеки України попередили про початок підготовки нового етапу масштабної кібератаки на державні компанії та приватні структури, інформує replyua.net з посиланням на пре-службу відомства. У тому числі відомо, що об’єктами можуть стати деякі великі державні та приватні компанії. Правопорушники мають намір вдатися до порушення функціонування інформаційних систем, що може стати причиною дестабілізації в Україні.
Окрім того, відомо, що таку атаку можна здійснити з використанням оновлень, зокрема, числі загальнодоступне прикладне програмне забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним кібератаці, проведеної в червні 2017 року.
Варто нагадати, що 27 червня поточного року вірус Petya.А розповсюдився на комп'ютерні системи державних і комерційних підприємств: «Укренерго», «Київенерго», «Епіцентру», «Київстару», Vodafone, Lifecell, каналу ATR, «Укрзалізниці», Київського метрополітену, «Ощадбанку», «Нової пошти», аеропорту «Бориспіль», мережі заправок WOG, «Укргазвидобування» та інших. У причетності до атаки СБУ звинуватили Російську Федерацію, хоча там це вперто заперечують.
Теги: Донбасс, СБУ, кибератака
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