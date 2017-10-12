В Украине немного ускорилась инфляция

12.10.2017 20:30

Мясо, яйца и дизель растут в цене, а одежда и техника стоят на месте

По данным Госстата, в сентябре цены на потребтовары выросли на 2%, а годовая инфляция ускорилась до 16,4% с 16,2% в августе. При этом рост цен превысил июльские расчеты НБУ, согласно которым в III квартале инфляция должна была составить 13,3%. НБУ винит во всем быстрый рост цен на сырые продукты и производственные затраты, а также оживление рыночного спроса.

Регулятор сентябрьский взлет цен на яйца и мясо объясняет ростом экспорта — некоторые страны отменили ограничения на ввоз этих продуктов. А рост цен на фрукты — низкой урожайностью в этом году. Также в сентябре еще на 2,9% взлетели цены на топливо.

"В сентябре подорожали бензин и дизель из-за роста цен на нефть на мировых рынках и повышения курса евро, в котором установлены акцизы", — объясняют в НБУ.

Кроме того, из-за увеличения зарплат повысилась стоимость образовательных услуг. А хлеб и транспортные услуги подорожали из-за роста их себестоимости.

"Зато замедлилось подрожание одежды, обуви, а также других импортных товаров (бытовая техника, товары личного ухода) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. Рост цен и тарифов замедлился, поскольку в сентябре прошлого года уже произошло повышение тарифов на электроэнергию. В то же время в сентябре решением Кабмина были увеличены минимальные цены на алкоголь, в результате чего цены выросли на 17,5%", — говорят в НБУ.

Эксперт: прогноз инфляции занижен

В проекте госбюджета на 2018 год инфляция заложена вовсе на уровне 7%, что эксперты называют чересчур оптимистичным. "Сегодня" спросила у эксперта, каким может быть скорректированный прогноз и насколько взлетят цены к концу года.

"На мой взгляд, по итогам года можно ожидать инфляцию на уровне около 17%, так как инфляция будет расти из-за роста фискального давления. И в этой цифре нет большой трагедии, ведь плановый уровень инфляции на этот год был изначально нереалистичным, и все это понимали (в бюджете-2017 было заложено 7%. — Авт.). Та же судьба ждет и заложенный в проект бюджета на 2018-й уровень в 7%, — объяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Что же касается приемлемого уровня роста цен, то в нынешних эконо­мических обстоятельствах он колеблется в пределах 12%. Но даже их в 2018-м вряд ли удастся сохранить".

В самом же Нацбанке обещают откорректировать старый прогноз и презентовать новые цифры уже в этом месяце — 26 октября.

Источник: https://www.segodnya.ua