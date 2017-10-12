В Україні ввели новий штраф для власників авто

12.10.2017 08:55

Понад 5 тис. відеокамер встановили на автошляхах торік. Вони фіксуватимуть порушення.

Повідомляє https://from-ua.com з посиланням на replika.in.ua.

Протягом 2017 року пристрої запрацюють. Протоколи зі штрафами і фото водія надсилатимуть поштою.

— Камери розпізнаватимуть 10 видів порушень. Серед них виїзд на червоне світло, проїзд смугою громадського транспорту, перетин двох суцільних, виїзд на перехрестя під час затору, — каже автоюрист 56-річний Володимир Караваєв. Пояснює, як працюватиме система відео- і фотофіксації порушень.

Які переваги цієї системи?

— Вона заснована на кращому іноземному досвіді й не робить винятку ні для кого. Зберігає зафіксований доказ порушення. Відпаде потреба у використанні ручних радарів поліцейськими.

Чи є ймовірність, що камери зафіксують одне авто, а швидкість — іншого?

— Такого не буде. Камери працюватимуть на двох каналах — аналоговому й цифровому. Коли дані з двох каналів збігаються, тоді фіксується порушення. Така проблема була раніше в техніки, що мала лише один канал прийому радіосигналу.

Система має недоліки?

— Вона успішно працює в інших країнах. ­Однак у наших реаліях можуть виникнути певні труднощі. Україною їздить близько 300 тисяч автомобілів-двійників. Це абсолютно однакові машини од­нієї марки, кольору, моделі з однаковими номерами. Це автівки, які ввезли із-за кордону нелегально. Аби вільно пересуватися країною, власники чи продавці роблять машину клоном легального автомобіля. Дані про реальне авто дізнаються зі спеціальних баз даних. Тому є ймовірність, що водії машин-двійників порушуватимуть, а штрафи отримуватимуть невинні власники законних автомобілів. Але, з іншого боку, камери і штрафування ні в чому невинних людей допоможуть правоохоронцям вийти на машини-клони.

Багато автомобілів продають за дорученнями. Штрафи приходитимуть першому власнику?

— Так. Якщо автомобіль, проданий за дорученням, порушить правила дорожнього руху, то повідомлення зі штрафом прийде його офіційному власнику — тому, що записаний у техпаспорті. Він, не маючи вже ніякого фактичного стосунку до автівки, може просто викинути цей папірець. Йому за це нічого не буде. А через 15 днів авто оголосять у розшук. І коли машину затримає поліція, забере її на штрафмайданчик. Постраждає водій, який викупив авто за генеральним дорученням. Він має шукати власника машини й просити його забрати авто зі штрафмаданчика й розплатитися. Тому краще переоформлювати вживаний автомобіль на себе, бо можуть виникнути проблеми. І доведеться віддати більше грошей, ніж за виготовлення нових номерів і техпаспорта при купівлі машини. Камери на дорогах стали встановлювати 2015 року. Тоді ж почали адаптовувати законодавство до їхньої роботи.

Чому вони ще й досі не фіксують порушення?

— Усе готове до роботи. Проблем для запровадження системи автоматичної фотофіксації немає. Однак зараз в уряді та парламенті ніхто нічого не робить, аби запустити її. Не поспішають, бо камери не робитимуть винятків. Є дуже багато чиновників і депутатів, які не хочуть, щоб помітили їхні порушення.