Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат

12.10.2017 21:45

За повідомленням прес-секретаря Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариси Сарган, візит її керівника до турецької столиці на минулому тижні призвів до несподівано позитивного для нашої держави результату, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис, опублікований речницею в соціальній мережі.



Так, Сарган нагадує, що шостого жовтня цього року Луценко перебував у Анкарі з офіційним візитом. Результатом цього візиту став циркулярний лист, який розіслала на адресу всіх суб’єктів морських перевезень Палата судноплавства ТПП Туреччини. У документі під назвою «Принципи судноплавства у регіонах Чорного моря та Криму» турецькі чиновники зауважили, що необхідно вжити заходів, пов’язаних із напрямками зовнішньої політики Анкари, а саме – суворо дотримуватись обмежень, які стосуються заходів у кримські порти. Відтак, судна,які побували в портах окупованого Криму, не допускаються до Туреччини, а турецькі судна не можуть отримати дозвіл на відплиття до цього регіону.



Але документ примітний тим, що містить не тільки декларації, а і передбачає наявність жорсткої системи контролю. Контролери будуть звіряти записи суднового журналу та відомості з відкритих джерел про те які порти відвідували певні судна. Особливо важливою є вказівка на те, що ці дії застосовуються до всіх без винятку суден, незалежно від порту прописки, які прямують через Босфорську протоку. Сарган нагадує, що однією з тем візиту Луценка до Анкари були якраз порушення міжнародного морського справа щодо відвідування портів окупованого Криму. Туреччина зреагувала блискавично, - зазначає Сарган.

Источник: http://replyua.net