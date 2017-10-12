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Внимание! Новая подстава для водителей
Украинцам, желающим купить подержанный автомобиль нужно быть предельно осторожными — мошенники не устают выдумывать новые способы, как оставить потенциальных покупателей с носом.
Вот, какие жульнические схемы при покупке автомобиля нынче в ходу и как вывести на чистую воду непорядочного продавца.
Выплачивать чужой кредит
Относительно свежим способом обмануть доверчивого покупателя является продажа залоговых (кредитных) автомобилей.
С сентября 2016 года сервисные центры МВД Украины обязаны проверять наличие обременений движимого имущества продавца в Государственном реестре обременений движимого имущества (ГРОДИ).
Продать залоговую машину можно в случае наличия согласия банка на такую продажу. Но хитрые заемщики подделывают такие согласия и вместе с договором купли-продажи транспортного средства (ТС) подают их в окошко регистрации.
Машина благополучно перерегистрируется на нового собственника, который получает новое свидетельство о регистрации вместе с долгом предыдущего владельца. Но вот запись из ГРОДИ не удаляется. Продать такую машину новый собственник не может, пока не выплатит задолженность перед банком.
«Приходится выбирать: выплачивать кредит, судится, или искать «нового покупателя» и подделывать письмо из банка», — рассказал адвокат ЮКК «Де-юре» Андрей Павлишин.
Авто по доверенности и «двойники»
Одной из самых популярных среди мошенников схем — продажа машины по доверенности. Продавец, вместо процедуры купли-продажи транспортного средства (ТС) с последующей перерегистрацией авто на нового собственника в сервисных центрах МВД, предлагает покупателю купить авто «по доверенности», т.е. выписать у нотариуса доверенность на покупателя с правом распоряжаться автомобилем.
При этом, с точки зрения закона, покупатель не становится собственником машины. В дальнейшем, доверенность просто отзывается, а автомобиль подается в розыск.
«При срабатывании системы «Рубеж» на стационарном посту полиции или интерактивных камерах полицейских автомобилей, такое авто отберут у счастливого покупателя и вернут недобросовестному, но законному собственнику», — отметил нам Андрей Павлишин.
На практике такая схема будет выглядеть примерно так: владелец авто дает доверенность своему сообщнику, тот продает (передоверяет) машину на покупателя, а потом первый собственник просто аннулирует свою доверенность, говорит, что авто продали без его согласия и требует вернуть имущество.
Но такая махинация довольно затратная. Автомобиль можно долго ждать, а если еще и заведут уголовное дело, могут доказать мошенничество со стороны первого собственника и его подельников.
Проще «продать» автомобиль по доверенности и взять кредит под залог этого авто.
«Кредит можно не отдавать, банк позже наложит арест и, возможно, заберет автомобиль. Продажа «по техпаспорту» — это то же самое, что по доверенности. Владелец автомобиля не меняется. Доверенность не является документом, подтверждающим покупку автомобиля», — предупреждает автоюрист Богдан Глядик.
Перебитый VIN и продажа из-за «решетки»
По словам юристов, по доверенности часто продают «двойников» — незаконно ввезенные на территорию Украины авто с такими же, как и у легально зарегистрированного в Украине, маркой, моделью и цветом кузова. На такие авто делают поддельный техпаспорт и номера.
Аналогами «двойников» бывают авто с «перебитым» VIN номером. VIN номер автомобиля-донора, обычно разбитого в ДТП, вваривается на место такого же номера автомобиля-реципиента, в свое время благополучно угнанного на территории ЕС.
«Все следы кустарного вмешательства в конструкцию кузова и смены идентификационных номеров тщательно скрывают. Определить «подделку» можно только экспертным путем в сервисных центрах МВД Украины», — говорит Андрей Павлишин.
Стоит насторожиться также и если автовладелец хочет продать авто по удивительно низкой цене. Такую стоимость он может объяснить, например, срочным отъездом за границу. Или просто внезапной потребностью в деньгах из-за долгов или для лечения «больной бабушки».
Если покупателя устраивает предложение, продавец сообщает, что оформлением договора он сможет заняться только завтра. При этом владелец машины просит внести задаток в качестве аванса, чтобы удостовериться в серьезности намерений покупателя. Найти после такой сделки продавца удается крайне редко, говорят юристы.
В других случаях владелец может предложить внести задаток на электронный кошелек, банковскую карточку или даже счет мобильного телефона.
«Такой вид мошенничества особенно популярен у заключенных: ведь реальный автомобиль и встреча с покупателем для осуществления махинации не требуется», — рассказал партнер ЮК «Наказ» Арсений Салалайко.
Во избежание подобных ситуаций при покупке автомобиля юристы настоятельно рекомендуют:
1.Решив приобрести автомобиль, не оставляйте предоплату без документального оформления процесса передачи денег.
2.Проверяйте документы — это позволит вам защититься от мошенника с фальшивыми документами, чужим паспортом и т.д.
3.Прежде чем вносить плату за авто, проверьте его состояние на предмет наличия скрытых дефектов. Для этого пригласите независимого автомеханика или организуйте экспертизу на автосервисе — это позволит вовремя выявить недостатки и дефекты автомобиля.
4.Заключайте полноценный договор купли-продажи автомобиля, заранее подготовленный юристом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, обман
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