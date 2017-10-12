Военный склад под Винницей разворовывали на металл

12.10.2017 18:15

Генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, каким был военный склад в городе Калиновка, где произошел масштабный пожар

В частности, по словам Маломужа, ужасает тот факт, что военный склад был под открытым небом.

«Было делом времени, когда этот склад взорвется.

По предварительным данным, там шло разворовывание. Потому что склады были под открытым небом, многие из них. Многие граждане проникали на территорию склада», — сказал он в интервью Politeka On line.

По его словам, там шло разворовывание боеприпасов, которые имели ценность для продажи, например, на цветной метал из гильз, боевых зарядов для танков, для гаубиц, которые являются очень востребованными материалами.

Маломуж также отметил, что пожар вероятно был результатом сокрытия следов разворовывания.

«С другой, что это мог быть и неумышленный поджог, что детонация пошла от электричества», — отметил он.

Напомним, 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Пострадали несколько человек, из зоны риска эвакуировали свыше 30 тысяч человек.

Позже стало известно, сколько средств выделяли в этом году на содержание склада с боеприпасами в Калиновке.

Источник: Politeka