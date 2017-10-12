Выросшие дети: как избавиться от гиперопеки родителей?

12.10.2017 10:48

Многие дети, вырастая, сталкиваются с тем, что родители «не замечают», что недавний малыш взрослым человеком. И если в нежном возрасте без помощи, заботы и опеки родителей было бы очень нелегко, то в более зрелом возрасте излишнее внимание уже не уместно, оно смущает, причиняет неудобства. Как показать родителям, что их ребенок теперь может решить многие свои проблемы сам, хотя по-прежнему нуждается в их любви и поддержке так, чтобы не обидеть и избежать конфликтов?

Прежде всего необходимо запастись терпением и силой воли, это очень пригодится при предстоящем перевоспитании не только родителей, но и себя самого. Именно перевоспитанием можно назвать предстоящие перемены в образе мыслей и укладе жизни нескольких взрослых людей.

За многие годы совместной жизни родители и выросший теперь ребенок привыкли «играть» свои «роли», а если кто-то из них вдруг перестанет следовать привычному сценарию, остальным участникам действа это будет непонятно, обидно и неприятно. Поэтому перемены в отношениях следует проводить как можно более постепенно, но тем не менее целенаправленно. Нужно быть готовым к тому, что со стороны родителей происходящее может встретить яростный протест. Но этот протест не должен помешать человеку начать жить своей жизнью.

С чего начать?

Самостоятельным можно назвать человека, имеющего свой собственный жизненный уклад, убеждения и стабильный заработок, который обеспечивает его существование. Именно таким человеком нужно стать в глазах гиперзаботливых родителей.

Начинать нужно с малого: тактично и бережно, стараясь не обидеть своих любимых, нужно бороться с излишним контролем со стороны родителей: мягко, но уверенно пресекать все вопросы вроде «куда идешь? Когда вернешься? Что одел? Обедал ли?»

Вселенная не терпит пустоты, поэтому освободившееся в отношениях за счет прекращения таких расспросов «пространство» нужно заполнить собственной заботой о родителях. Нужно заботиться о них теперь так же, как раньше они заботились о своем детище. Но важно не перестараться, не превратиться в няньку для взрослых людей. Вполне достаточно будет время от времени узнавать, как они себя чувствуют, принимали ли свои лекарства, по возможности помогать по хозяйству.

Освободить и себя и их от груза ответственности так же помогут новые, или давно забытые увлечения. Теперь, когда больше не нужно опекать своего ребенка, можно посвятить себя другим приятным занятиям. Наверняка даже существуют целые клубы, в которых родители смогут найти единомышленников. Это ни в коем случае не должно выглядеть, как попытка «сбагрить стариков», они должны постоянно чувствовать поддержку, участие и любовь. Новые увлечения просто не оставят времени на неуместные вопросы, жизнь всех членов семьи заиграет новыми красками.

Еще один важный момент на данном этапе – изменить манеру обращения родителей к своему взрослому ребенку. Возможно они по-прежнему называют любимое чадо детским ласковым именем или прозвищем. В этом, конечно, нет ничего плохого. Но на подсознательном уровне такое обращение только подкрепляет образ беспомощного, беззащитного ребенка, о котором нужно заботиться.

Нужно попробовать объяснить им, что такое обращение теперь неуместно, по крайней мере на людях. Скорее всего эта просьба будет воспринята как каприз, оставлена без внимания. Если многочисленные просьбы не возымеют эффекта, то можно попробовать воспользоваться приемом «отзеркаливания»: в зависимости от характера и воспитания родителей нужно в шутку, или более серьезно обращаться к родителям, словно к собственным детям, конечно, не забывая об уважении. Этим приемом нужно пользоваться осторожно, оценят юмор не все, а лишние обиды в таком непростом деле, как трансформация отношений, ни к чему.

Когда обращение к ребенку превратиться в обращение к равному, можно приступить к следующему этапу: постепенно начать приучать родителей к мысли, что повзрослевший ребенок теперь сам может принимать решения и имеет на это право.

Конечно, родителям будет довольно трудно привыкнуть к этой мысли, они могут воспринять первые разговоры о самостоятельности негативно, но постепенно даже самые упрямые не устоят. Чтобы они меньше переживали, не следует категорично «гнуть свою линию», нужно прислушиваться к доводам старших, и если не следовать их советам, то, по крайней мере, принимать их во внимание и искать альтернативные способы решения задач. Это покажет родителям, что они вырастили умного, рассудительного человека и поможет им быстрее смириться с тем, что жизнь изменилась.

Упорная работа над отношениями, уважительное отношение и рациональность - это то, что поможет повзрослевшему ребенку начать самостоятельную жизнь без гиперопеки со стороны родителей без тяжелых конфликтов и обид. И тогда не только ребенок, но и родители смогут открыть новые стороны жизни, увидеть многие, недоступные раньше, яркие краски.

Ирина, www.vitamarg.com