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10 победа «Донбасса» кряду – дончане продолжают выступление в чемпионате УХЛ
В четверг 12 октября в Дружковке состоялась игра второго круга УХЛ – донецкий "Донбасс" принимал броварских "Волков".
В первой встрече этих команд в истории Виталий Лялька открыл счет еще на первой минуте, однако в сегодняшней встрече заброшенных шайб зрители ждали до середины первого периода: Никита Новиков здорово переиграл Никиту Гордюшина после передачи от Ивана Савченко. До концовки периода дончане отправили в ворота броварской команды еще четыре шайбы, причем одну из них записал на свой счет Дмитрий Игнатенко, недавно вернувшийся в "Донбасс".
Во втором периоде голкипер "Волков" смог сохранять свои ворота "сухими" в течение четырех минут – Сергей Кузьмик вывел шайбу на пятак, где Никита Новиков повторил тот же трюк, что и в случае с первым голом, отправив игровой снаряд над Гордюшиным в сетку ворот. Больше заброшенных шайб в этом периоде не было. По истечении 34 минут матча Богдана Дьяченко в рамке дончан заменил Максим Дуве.
В заключительном отрезке встречи обе команды нечасто угрожали воротам друг друга, однако в середине двадцатиминутки дончане смогли реализовать большинство – Виталий Лялька реализовал момент, в котором также поучаствовали Дмитрий Игнатенко и Виктор Захаров. Спустя несколько минут увеличил счет в матче Денис Мостовой. Окончательный счет в матче установил Виктор Захаров, который до этого поучаствовал в половине голов своей команды.
"Донбасс" продлевает победную серию в чемпионате Украины до 10 матчей. Следующую встречу в рамках УХЛ дончане также проведут на "Альтаире" с броварским ХК "Волки". Матч состоится 14 октября, начало в 14:00. Билеты на игру доступны в кассе ЛА "Альтаир".
"Донбасс" – "Волки" – 9:0 (5:0, 1:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 Новиков (Кузьмик), 10:39, 2:0 Александров (Захаров, Савченко), 12:32, 3:0 Лялька (Захаров, Александров), 15:58, 4:0 Игнатенко (Свищев), 16:18, 5:0 Лялька (Захаров, Савченко),18:42, 6:0 Новиков (Кузьмик), 23:20, 7:0 Лялька (Игнатенко, Захаров - больш.), 48:38, 8:0 Мостовой (Ворона), 53:00, 9:0 Захаров, 54:45.
Донбасс: Дьяченко (с 33:56 - Дуве); Лялька (А) - Захаров (К) - Савченко (А), Игнатенко - Шпак; Ворона - Свищев - Мостовой, Жовнир - Александров; Новиков - Кузьмик - Коваленко, Григорьев - Фирсов; Рубан - Влад.
Волки: Гордюшин (Логинов); Милинский (А) - Овчинников (К) - Шапиро, Жариков - Бобков; Черемнов (А) - Черниченко - Омельченко, Исламов - Привалихин; Шелестун - Носко - Боронило, Пуголовкин - Мкртчян; Луценко.
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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