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Блогер: палітра соратників Саакашвілі стає все багатшою, наступним стане Янукович
За словами відомого українського політичного оглядача Карла Волоха, політична «всеядність» колишнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі продовжує вражати уяву, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на допис блогера, опублікований ним у соціальній мережі.
Так, блогер ділиться новиною: відомий член Партії Регіонів, соратник Віктора Януковича Андрій Портнов закликав українців вийти на мітинг, який «об’єднана опозиція» організовує сімнадцятого жовтня 2017 року. Звісно, ці полум’яні заклики звучать не настільки красиво, як ті, які озвучував Портнов дев’ятнадцятого лютого 2014 року: тоді він вимагав учасників Майдану скласти зброю та здаватись міліції. Але ця заява теж доволі вагома і переконлива.
Ну що можна сказати з цього приводу? Хоча б те, що палітра союзників Михеїла Саакашвілі, яких він зібрав для того, щоб «валити режим кривавого бариги», стає багатшою з кожним днем. Спочатку він надибав Юлію Тимошенко, потім – Ігоря Коломойського, а тепер – вже й Андрія Портнова. Сподіваємось, вже найближчим часом Віктор Федорович та Володимир Володимирович теж не будуть пасти задніх і покличуть людей на барикади під знамена Михеїла Николозовича, - прогнозує блогер.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Донбасс, Саакашвили, Янукович
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