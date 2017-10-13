Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа

13.10.2017 20:30

Известный педиатр Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут защитить детей от вирусной инфекции в холодное время года

Как сообщает «clutch», главное правило: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, вообще не грипп – это не важно.

Что важно?

Эти трех пунктов абсолютно достаточно для того, чтобы сформулировать правила профилактики и лечения:

1)Вирус.

2)Вирус передается воздушно-капельным путем.

3)Вирус поражает органы дыхания.

Вакцинация

Прежде всего, если имеете материальную возможность привиться от гриппа и смогли достать вакцину – прививайтесь. Имеющиеся вакцины защищают от всех вариантов вируса гриппа, актуальных именно в этом году. Никаких лекарств и “народных средств“ с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть никакой лук, никакой чеснок не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.

Изоляция и гигиена

Источник вируса – человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Кроме того, руки больного – не менее значимый источник вируса, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг. Никогда не рекомендуется трогать свое лицо руками, в частности общения с ним. Мойте руки часто, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.

Помните, что вероятность ОРВИ уменьшают:

-полноценное питание;

-возможность выспаться;

-активный образ жизни;

-доброжелательность и хорошее настроение.

Источник: https://from-ua.com