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Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа
Известный педиатр Евгений Комаровский дал несколько советов, которые помогут защитить детей от вирусной инфекции в холодное время года
Как сообщает «clutch», главное правило: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, вообще не грипп – это не важно.
Что важно?
Эти трех пунктов абсолютно достаточно для того, чтобы сформулировать правила профилактики и лечения:
1)Вирус.
2)Вирус передается воздушно-капельным путем.
3)Вирус поражает органы дыхания.
Вакцинация
Прежде всего, если имеете материальную возможность привиться от гриппа и смогли достать вакцину – прививайтесь. Имеющиеся вакцины защищают от всех вариантов вируса гриппа, актуальных именно в этом году. Никаких лекарств и “народных средств“ с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть никакой лук, никакой чеснок не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.
Изоляция и гигиена
Источник вируса – человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Кроме того, руки больного – не менее значимый источник вируса, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг. Никогда не рекомендуется трогать свое лицо руками, в частности общения с ним. Мойте руки часто, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.
Помните, что вероятность ОРВИ уменьшают:
-полноценное питание;
-возможность выспаться;
-активный образ жизни;
-доброжелательность и хорошее настроение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, грипп, доктор
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