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Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают
Стало известно, какой курс главных мировых валют Нацбанк приготовил накануне выходных
Так, в пятницу, 13 октября, доллар доллар и евро стремительно подорожали.
Согласно данным регулятора, курс американского доллара по сравнению с предыдущим банковским днем, вырос надесять копеек и составил 26,63 гривны.
На черном рынке доллар торгуется по 26,8 грн при покупке и 26,9 грн при продаже.
Тем временем евро взлетел в цене на 19 копеек за сутки, его цена теперь составляет 31,57 грн. На черном рынке евро покупают по 31,65 грн и продают по 31,85 грн.
Как уже сообщала Politeka, эксперты назвали причину рекордного«падения» гривны.
Также, в Украине появился новый вид мошенничества с обменом валют. Так, злоумышленники представляясь работниками банков, предлагают украинцам приобрести валюту по «заниженном» курса.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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