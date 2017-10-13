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Госкино запретило еще четыре российских фильма
Госагентство проверяет все прокатные удостоверения, выданные компании Маркер Медиа.
Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского фильма Вопреки всему. Об этом сообщается на сайте Госкино.
"Государственное агентство Украины по вопросам кино 12 октября 2017 года аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию т/ф "Вопреки всему" (реж. А. Задворный), выданное ООО Маркер Медиа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с обнаружением недостоверных сведений в документах, поданных Маркер Медиа.
Позже в Госкино сообщили, что запретили показ еще трех фильмов Маркер Медиа. Речь идет о лентах Мои чужие дети (реж. В. Нетецкая), Звонок из прошлого (реж. С. Васьковский ) и Любовь не обманешь (реж. А.Задворний).
Также Госкино проводит проверку всех прокатных удостоверений, выданных Маркер Медиа.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Украине запретили российский сериал Танкист, который пытались выдать за белорусский.
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, кино, запрет
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