Интернет может подорожать: названы причины роста тарифов

13.10.2017 10:15

В полиции уже готовят памятку, как защитить себя от воровства трафика соседями

В Украине в скором времени может существенно подорожать интернет - тарифы могут вырасти на 10-50%. Об этом заявили в Интернет-ассоциации Украины (ИНАУ).

"Для этого есть объективные причины", - говорит глава ИНАУ Александр Федиенко. И поясняет, что среди них - и рост цен на электроэнергию, и увеличившиеся ставки на арендную плату на те помещения, где размещается персонал.

"Долгое время провайдеры не повышали стоимость своих услуг и сейчас должны выбрать: или закрываться, или начинать повышать стоимость своих услуг", - говорит Федиенко.

По его словам, речь идет о том, что цена вырастет ориентировочно на 20-70 грн в ближайшие полгода (в среднем ежемесячная абонплата за безлимит - 100-150 грн).

На наш вопрос о том, как провайдеры будут конкурировать в борьбе за клиента, Федиенко ответил так: "Я вижу демпинг (снижение цены) при снижении качества и сервиса для абонента".

Его коллега, эксперт и член правления ИНАУ, Константин Жакун прогнозирует, что провайдеры, хотя и повысят тарифы, но будут бороться за абонента гривней, внедряя акции и бонусы. "Кроме того, еще не все провайдеры предоставляют дополнительные услуги. Например, цифровое ТВ", - говорит Жакун и добавляет, что повышение тарифов - едва ли не единственный способ для выживания провайдеров.

"По исследованиям ИНАУ, с мая 2017 число интернет-пользователей в Украине уже не растет (сейчас около 23 млн пользователей). Если раньше провайдеры развивались за счет роста числа абонентов, то сейчас его нет. Другими словами, без подорожания будет страдать качество услуг", - прогнозирует Жакун.

Сами же интернет-провайдеры пока с острожностью комментируют возможный рост цен. "Например, в сентябре у нас появились новые тарифные планы для интернета. Они даже немного дешевле, чем были до этого, - привлекаем клиентов", - ответили нам в пиар-службе одного из крупных провайдеров, уточнив, что, конечно, не исключают подорожания в будущем.

В другом провайдере нам заявили, что поднимать цены пока не собираются, но если это случится, то дополнительные средства пустят на модернизацию оборудования и сетей. При этом в ИНАУ говорят, все провайдеры "средней руки" боятся того, что цены останутся прежними только у крупных провайдеров, и тем самым они окажутся в более выгодном положении перед клиентами.

"Но у средних и малых провайдеров качество выше, они быстрее реагируют на жалобы клиентов и быстрее устраняют неполадки", - резюмирует Жакун.

А вот в киберполиции говорят, что подорожание интернет-услуг может спровоцировать увеличение числа фактов воровства интернет-трафика. Как рассказал нам глава Департамента киберполиции Украины, уже вчера он с коллегами озадачился разработкой памятки, которая поможет распознать хищение гигабайтов, например, соседями.

Источник: https://www.segodnya.ua



