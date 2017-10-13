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Историческое событие: в Украине откроют уникальный центр ЮНЕСКО
На заседании Исполнительного Совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который проходит в Париже, единодушно принято решение о создании на базе Малой академии наук Украины Центра ЮНЕСКО 2 категории.
Президент Малой академии наук (МАН) Станислав Довгий назвал это решение историческим, поскольку впервые в Украине на базе молодежного научного центра будет создан Центр по таким высоким статусом.
— Это признание успехов нашей Академии и научно-образовательного потенциала нашего государства. Получение этого статуса позволит нам значительно повысить качество работы с творческими детьми и предоставит широкие возможности для обмена опытом и внедрения новых стандартов в научном образовании, — подчеркнул он.
Значительную поддержку в процессе сотрудничества с ЮНЕСКО предоставил стратегический партнер МАН — международная коммуникационная платформа Европейская академия наук EUROJAS. Член официальной делегации Украины, директор EUROJAS Евгений Кудрявец так высказался об этом событии:
— Кажется, что это простой информационный повод, но если проанализировать, то это — результат пятнадцати лет плодотворной работы организации, признание полученных результатов, пять лет непрерывного диалога и сотрудничества с ЮНЕСКО, десятки проектов, тысячи подготовленных педагогов, сотни тысяч успешных детей. С 2018 года новые вызовы и обязанности перед Украиной и миром — уже под эгидой ЮНЕСКО.
Среди других положительных моментов вступления нового статуса — финансирование ЮНЕСКО некоторых проектов Академии, защищенность со стороны государства, будет уделять больше внимания научной образовании, расширение контактов между научными центрами под эгидой ЮНЕСКО.
Малая академия наук 5 лет назад впервые организовала неделю молодых изобретателей во Франции. Это вызвало большой интерес многих французских и международных организаций, в частности представителей ЮНЕСКО. В дальнейшем МАН активно участвовала в целом ряде проектов ЮНЕСКО. В прошлом году МАН получила предложение от Генерального директора ЮНЕСКО создать на базе МАН Центр ЮНЕСКО 2 категории. Около года соответствующие подразделения ЮНЕСКО изучали деятельность МАН, в том числе произошло несколько инспекционных поездок представителей ЮНЕСКО в Украину с целью изучения институциональной способности Академии. По результатам инспекции ответственный представитель ЮНЕСКО Жан-Поль Абьяга подготовил положительные выводы, которые были представлены в докладе на 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходившей в апреле — мае 2017
4 июля Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между Правительством Украины и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании на базе Национального центра «Малая академия наук Украины» центр 2 категории ЮНЕСКО и уполномочил Министра образования и науки Украины ее подписать .
Заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец отметил:
— Такое решение — это важный шаг для Украины, который демонстрирует признание уровня украинского образования и науки, помогает нам делиться опытом с миром, получать новые результаты и обеспечивать рост украинского государства.
Процедура подписания Соглашения состоится в декабре 2017 — январе 2018 после завершения 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердит решение 202-й сессии Исполнительного Совета.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, ЮНЕСКО
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