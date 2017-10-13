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Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет

13.10.2017 20:46
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Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет

Политик партии «ОСНОВА» Екатерина Вайдич раскритиковала пенсионную реформу, которая вчера вступила в силу

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Согласно законопроекту, сумма выплат составит 1452 гривны, или 50 евро. В условиях стремительно растущих тарифов, обесценивания гривны и подорожания продуктовой корзины на 12,6% только с начала этого года, «такое «повышение» просто издевательство», — отмечает политик.

По словам Екатерины Вайдич, хотя формально пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, однако рост необходимого страхового стажа является ничем иным, как скрытым повышением того же возраста.

«Идет политика механического сокращения количества пенсионеров. А Гройсман в очередной раз продемонстрировал, как мастерски владеет искусством манипуляций с соцстандартами и сознанием граждан », — отмечает политик.

«Считаем. В 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа, в 63 года — от 15 до 25, в 65 — менее 15 лет. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на один год каждые 12 месяцев до 2028 года. Поэтому, с 2028 для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже 35 лет страхового стажа. Учитывая, что уровень молодежной безработицы в Украине сегодня составляет 23% и возрастает ежегодно, последняя норма — приговор трети наших граждан. Предложенная реформа — это фактически отмена пенсионных выплат для сегодняшней молодежи, которая физически не сможет получить необходимые 35 лет страхового стажа», — подчеркнула она.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
 
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