Керченский мост стал причиной убытков Бердянского порта

13.10.2017 15:55

Морской порт Бердянска, расположенного в Запорожской области, был вынужден снизить грузооборот сразу на тридцать процентов из-за строительства моста через Керченский пролив. Как информирует УНИАН, строительство моста ограничило прохождение судов в порты Украины в Азовском море.

Об этом рассказал Райвис Вецкаганс, глава администрации Морских портов Украины, во время своего пресс-тура в порт Южный.

«Мы видим, что у нас есть падение грузооборота до 30% по Бердянскому порту. Эта ситуация связана со строительством Керченского моста и с решением грузовладельцев переориентировать грузы на другие порты. Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива из-за этого моста – агенты не могут спрогнозировать ситуацию. Сейчас прошла информация, что на три дня будет закрыт вообще проход», - заявил Вецкаганс.

По его словам, такая информация вызывает тревогу, поскольку существуют точные графики поставок грузов, кроме того, уже началась переориентация потоков в портах Одессы и Николаев. Напомним, что накануне была завершена установка еще одной арки – автомобильной. Ранее строители установили железнодорожную арку Керченского моста. Вчера работа была завершена за несколько часов.

Источник: https://from-ua.com