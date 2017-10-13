Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей старше 45 лет

13.10.2017 11:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей старше 45 лет

Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей в возрасте от 45 лет. Об этом 12 октября в эфире телеканала "1+1" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Гордон.

Предполагается, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем и будем следить через нашу государственную службу труда, чтобы эта норма соблюдалась", – подчеркнул Рева.

11 октября 2017 года в Украине вступила в силу пенсионная реформа, одобренная Верховной Радой 3 октября.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, работодатель, пенсионная реформа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх