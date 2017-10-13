Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей старше 45 лет

13.10.2017 11:03

Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей в возрасте от 45 лет. Об этом 12 октября в эфире телеканала "1+1" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Гордон.

Предполагается, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем и будем следить через нашу государственную службу труда, чтобы эта норма соблюдалась", – подчеркнул Рева.

11 октября 2017 года в Украине вступила в силу пенсионная реформа, одобренная Верховной Радой 3 октября.

Источник: https://from-ua.com