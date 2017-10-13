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Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей старше 45 лет
13.10.2017 11:03
Пенсионная реформа обяжет работодателей нанимать людей в возрасте от 45 лет. Об этом 12 октября в эфире телеканала "1+1" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Гордон.
Предполагается, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.
"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем и будем следить через нашу государственную службу труда, чтобы эта норма соблюдалась", – подчеркнул Рева.
11 октября 2017 года в Украине вступила в силу пенсионная реформа, одобренная Верховной Радой 3 октября.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, работодатель, пенсионная реформа
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