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Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться
Переход на зимнее время в Украине традиционно будет в последнее воскресенье октября. Кстати, а на летнее, в последнее воскресенье марта. Но нас сейчас больше интересует именно первый вариант. Как мы уже знаем, переход на зимнее время в Украине будет 29 октября в 4 часа утра. Кстати, приятная новость. Часы переведут на час назад, так что поспать мы сможем дольше.
Но, стоит отметить, что даже такое незначительное изменение времени может привести к приличным проблемам со сном. Именно поэтому мы решили рассказать вам, как выспаться после перехода на зимнее время.
Нужно стараться ложиться и просыпаться так, чтобы продолжительность сна была кратна полутора часам. Именно столько длится биоцикл с фазами быстрого и медленного сна. Это поможет вам просыпаться бодрым каждое утро.
Если вы хотите поспать днем, то нужно делать это до трех часов дня. И спать не более одного часа. Иначе ночью потом заснуть будет очень сложно. Кстати, специалисты говорят, что дневная норма сна – до 30 минут. Это поможет повысить работоспособность.
Перед сном нужно выключить все гаджеты. Синий свет от экранов любого телефона разрушает гормон сна мелатонин и делает сон поверхностным и прерывистым.
Поздней ночью нельзя есть. Не только потому, что вы сильно можете поправиться. Из-за этого сон будет очень плохим, а пробуждение крайне сложным. Если у вас будет высокий уровень сахара с утра, то уровень кортизола сильно снизится. Кортизол – это гормон, который отвечает за то, чтобы вы были бодрыми с утра. И если сахар будет блокировать его выработку, то просыпаться будет тяжко.
Но, в тоже время не нужно отказываться от чашки чая, или же прослушивания любимой музыки перед сном. Такие процедуры действуют как лучшее снотворное.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, перевод стрелок
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