По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)

13.10.2017 21:17

В Украине в обороте ходят поддельные доллары США

Об этом сообщает Департамент денежного обращения Нацбанка, передает UBR.

Ведомство изъяло несколько 100-долларовы купюр серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной защиты. Подделки высокого качества и не все аппараты сразу их распознают.

Основные признаки поддельных банкнот такие:

Бумага на подделке в ультрафиолетовых лучах флуоресцирует голубым цветом. Водяной знак в виде изображения Бенджамина Франклина нарисован белой краской.

На фальшивке защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты краской белого цвета. Защитные волокна красного и синего цветов не имитированы. В бумаге присутствуют видимые волокна светло-коричневого цвета.

При этом на подделках качество печати плохое, краска имеет рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.

Также почти на всех подделках первые буквы в серийных номерах не соответствуют банкнотам серии года 2006А. В подлинных банкнотах серии 2006А первая буква серийного номера — «K».

Источник: https://from-ua.com