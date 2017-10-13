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По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)
В Украине в обороте ходят поддельные доллары США
Об этом сообщает Департамент денежного обращения Нацбанка, передает UBR.
Ведомство изъяло несколько 100-долларовы купюр серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной защиты. Подделки высокого качества и не все аппараты сразу их распознают.
Основные признаки поддельных банкнот такие:
Бумага на подделке в ультрафиолетовых лучах флуоресцирует голубым цветом. Водяной знак в виде изображения Бенджамина Франклина нарисован белой краской.
На фальшивке защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты краской белого цвета. Защитные волокна красного и синего цветов не имитированы. В бумаге присутствуют видимые волокна светло-коричневого цвета.
При этом на подделках качество печати плохое, краска имеет рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.
Также почти на всех подделках первые буквы в серийных номерах не соответствуют банкнотам серии года 2006А. В подлинных банкнотах серии 2006А первая буква серийного номера — «K».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, деньги, фальшивка
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