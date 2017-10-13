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Сценарий Кремля: Парубий оценил последствия от досрочных выборов в Украине
Выборы раньше времени могут стать потрясением для страны, считает глава парламента
Для проведения досрочных выборов в Украине оснований нет, а выгодны они могут быть только Кремлю.
Об этом рассказал в интервью "Фокусу" спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Глава парламента отметил, что выборы раньше времени могут стать потрясением для страны.
"Всегда бывают непредвиденные обстоятельства, но для досрочных выборов нет никаких оснований. Раскачка ситуации была всегда, каждую весну и каждую осень. Но все это заканчивалось, потому что и общество, и руководство страны понимает, что досрочные выборы станут колоссальным потрясением", – сказал Парубий.
Он отметил, что Кремлю выгодно, чтобы в Украине прошли досрочные выборы.
"Это не только дестабилизация во время войны, но и остановка реформ, всех начинаний. Как минимум на год все замрет. Имея доступ к определенным закрытым данным, я могу говорить, что досрочные выборы — это универсальный сценарий Кремля, который хочет осуществить его здесь. Что-то похожее провернули в Молдове", – подчеркнул спикер.
Напомним, как заявлял президент Украины Петр Порошенко, парламентские и президентские выборы должны пройти согласно своей очереди, а досрочных – не будет.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что досрочные парламентские выборы не обеспечат повышение качества принятия парламентом решений и формирования его качественного большинства.
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк говорил, что выборы должны состояться в срок согласно Конституции, а нынешней власти нужно дать доработать до конца своей каденции. По его мнению, досрочные парламентские выборы и последующая за ними нестабильность в стране будут на руку Кремлю.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, Парубий
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