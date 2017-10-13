Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко

13.10.2017 22:03

Заместитель главы "Свободной демократической партии" Германии Вольфганг Кубики назвал ошибкой введение санкций против России за ее аннексию Крыма.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает "Европейская правда".

"Санкции имеют смысл лишь тогда, когда они действуют. Если вы знаете, что другая сторона более или менее хорошо их переносит, то санкции - ерунда", - сказал Кубики.

По его словам, наивно полагать, что РФ когда-нибудь вернет Крым в результате долгосрочного режима санкций.

"Я выступаю за то, чтобы вернуться от культуры санкций к культуре диалога", - говорит немецкий политик.

Он также раскритиковал присутствие НАТО у границ РФ, посчитав, что это якобы не способствует укреплению доверия.

"Свободная демократическая партия" прошла в Бундестаг, получив 80 мест из 709 и, как ожидается, войдет в состав новой коалиции.

Источник: https://from-ua.com