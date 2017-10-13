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Украина подала очередной иск против России
Киев обвинил Москву в ограничении импорта на украинские товары. В связи с этим Украина требует от ВТО провести соответствующие консультации с Россией. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская.
- В течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Как следствие, экспорт продукции в РФ, на традиционный рынок, фактически прекратился, - отметила Никольская.
По ее словам, это уже третье дело против России в ВТО.
В мае этого года такой же иск против Украины подавала Россия. Тогда речь шла о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров.
Источник: https://kp.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, иск
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