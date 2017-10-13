Украина подала очередной иск против России

13.10.2017 21:48

Киев обвинил Москву в ограничении импорта на украинские товары. В связи с этим Украина требует от ВТО провести соответствующие консультации с Россией. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская.

- В течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Как следствие, экспорт продукции в РФ, на традиционный рынок, фактически прекратился, - отметила Никольская.

По ее словам, это уже третье дело против России в ВТО.

В мае этого года такой же иск против Украины подавала Россия. Тогда речь шла о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров.