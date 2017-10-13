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В 2017 в Украине стремительно выросли цены на алкоголь
С начала текущего года спиртные напитки в Украине подорожали в среднем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Как информирует replyua.net с ссылкой на Государственную службу статистики, только за последний месяц алкоголь в Украине подорожал сразу на три процента, а с начала текущего года – более чем на девять процентов. Помимо этого, в сентябре цены на алкогольные напитки в Украине выросли на 17,2 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Самыми быстрыми темпами стоимость алкоголя повышается в столице.
С начала года цены возросли на целых 15 процентов, также подорожала и табачная продукция – за последний месяц сразу на 1,7 процентов. 9 сентября в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о повышении минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, из-за чего розничные цены на водку выросли на 14 процентов.
Теги: Украина, Донбасс, цена, алкоголь
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