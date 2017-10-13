В Кабмине ответили на намерение Венгрии заблокировать евроустремления Украины

13.10.2017 17:48

По словам Климпуш-Цинцадзе, у Евросоюза нет намерения пересматривать Соглашение об ассоциации

Заявления Венгрии об инициировании пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вредят нашему государству уже самим раздуванием этой темы.

А также созданием дополнительной дискуссии, однако это может стать предметом рассмотрения только тогда, если такую позицию займет весь Евросоюз, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

"Заявлениями об инициировании пересмотра Соглашения, очевидно, можно уже самим раздуванием этой темы таким несбалансированным способом. Мы уже видим, что это достигает цели и с точки зрения эмоциональности, и с точки зрения создания дополнительной дискуссии. Но для пересмотра Соглашения об ассоциации одна из сторон – или Европейский Союз, то есть все страны-члены, или Украина – должны для себя определить, что какая-то часть Соглашения настолько не выполняется, что это представляет причину спора", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она объяснила, что в Соглашении об ассоциации прописаны механизмы, которые должны обеспечить высказывание этой позиции, проведение консультаций и обсуждение на Совете ассоциации.

"То есть для того, чтобы пересмотр Соглашения стал предметом спора, это должно стать позицией Европейского Союза. На данный момент мы видим, что имеется большое количество европейских стран, которые трезво смотрят на ситуацию, слышат позицию Украины и готовы спокойно ожидать выводов Венецианской комиссии", – отметила вице-премьер.

В то же время, добавила она, есть такая радикальная позиция, как у Венгрии, которая уже вынесла языковой вопрос на Совет ЕС.

"Но мы также понимаем, что принятие каких-то решений относительно этого вопроса Советом ЕС 16 октября не планируется, следовательно, это будет дискуссия", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский заявил, что депутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании".

Источник: https://www.segodnya.ua



