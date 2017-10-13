Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве скоропостижно скончался знаменитый чемпион Украины

13.10.2017 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве скоропостижно скончался знаменитый чемпион Украины

От разрыва аневризмы брюшной аорты

Многократный чемпион Украины по бодибилдингу Владимир Горай скоропостижно скончался в одной из киевских клиник. По неподтвержденной информации причиной смерти 45-летнего чемпиона Европы-2015 и чемпиона Мира NABBA-2009 стал разрыв аневризмы брюшной аорты, передает Обозреватель.

Аневризма аорты — это расширение участка аорты или выпячивание ее стенки. Разрыв аневризмы приводит к сильному внутреннему кровотечению, которое заканчивается летальным исходом

В комментариях на странице спортсмена его фанаты и поклонники не могут поверить в случившееся, принося свои соболезнования родным и близким покойного.




Теги: Украина, Донбасс, Киев, чемпион, умерший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх