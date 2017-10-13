- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР15:30
- В новом проекте «Интера» Оксана Марченко будет другой, будет настоящей15:17
- Скандал с законом об образовании: Венгрия хочет государственные венгерские школы в Украине14:58
- СБУ отменила запрет на въезд в Украину скандальным журналистам14:49
- Пономарь: Украина быстро сближается с НАТО14:30
- 10 победа «Донбасса» кряду – дончане продолжают выступление в чемпионате УХЛ14:15
- Для вступления в Шенген у Украины есть препятствия помимо войны и оккупации – эксперт13:55
- Гройсман рассказал, когда в Украине стартует индексация пенсий13:20
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Увага! Нові правила для субсидіянтів, у яких є діти віком від 14 років12:46
В новом проекте «Интера» Оксана Марченко будет другой, будет настоящей
Благодаря идее Оксаны Марченко в эфире телеканала «Интера» появится проект, который, «как мы чувствуем», нужен людям – резюмировала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная в программе «Телевизионный разговор» для «КП в Украине».
Данный проект, «на который мы возлагаем большие надежды не просто как на телевизионный проект, а как на некое событие, которое в целом что-то может в стране поменять, – это «Время строить» с Оксаной Марченко», –утверждает один из самых влиятельных топ-менеджеров украинского ТВ.
Проект, который изначально больше, чем телевидение, проект, где будут «строить дома нуждающимся людям, достойным людям», для того чтобы полностью поменять их жизнь. Именно такая идея зародилась у Оксаны Марченко.
На украинском телевидении проекта такого типа нет ни у кого. «Для такого непростого периода, который большинство людей переживает сегодня, это уникально. Когда взрослые люди не то что в чудо не верят, они уже не верят даже в себя и в близких людей», – считает Анна Безлюдная. И только с подачи Оксаны Марченко «в течение часа на экране мы будем видеть, как меняется жизнь человека к лучшему», – подчеркнула руководитель Inter Media Group.
На вопрос ведущей, будет ли Оксана Марченко в проекте «другой», Анна Безлюдная откровенно ответила: «Да, она будет другой, но она не будет придуманной». Зрители привыкли видеть Оксану Марченко в образе ведущей успешных развлекательных шоу, но они вряд ли задумывались о том, какой она человек, какая она вне шоу. «Для меня, скажу честно, было удивительно, что именно эту идею она захотела реализовать, что это ее давняя мечта. Оксана – женщина, которая умеет сопереживать, она плачет вместе с героями искренне… Оксана на этом проекте открывает душу, и зритель увидит ее другой», – с восхищением отметила Безлюдная.
По словам медиа-менеджера, премьера нового проекта «Время строить» с Оксаной Марченко состоится уже скоро.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, шоу, Оксана Марченко, Интер
- Ведущая шоу "Х-фактор" едва не потеряла платье, испугавшись снеговика (ФОТО)
- Известная телеведущая заметно постарела
- Ведущая "Х-фактор" провела ночь с финалистами шоу (ФОТО)
- "Х-Фактор" в Донецке: как это было (ВИДЕО)
- "Х-фактор 2": кастинг в Донецке (ВИДЕО)
- "Х-фактор-2": кастинг-избиение и новогодний финал
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР15:30
- В новом проекте «Интера» Оксана Марченко будет другой, будет настоящей15:17
- Скандал с законом об образовании: Венгрия хочет государственные венгерские школы в Украине14:58
- СБУ отменила запрет на въезд в Украину скандальным журналистам14:49
- Пономарь: Украина быстро сближается с НАТО14:30
- 10 победа «Донбасса» кряду – дончане продолжают выступление в чемпионате УХЛ14:15
- Для вступления в Шенген у Украины есть препятствия помимо войны и оккупации – эксперт13:55
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Гройсман рассказал, когда в Украине стартует индексация пенсий13:20
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?08:43
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"